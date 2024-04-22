Пальгина Ульяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Акимцев Яков Федотович
Рождение ребёнка
28.02.1903
Отец ребёнка: Пальгин Максим Степанович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пальгин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Пальгин Максим Степанович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пальгин Сергей Максимович
Отец ребёнка: Пальгин Максим Степанович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пальгин Андрей Максимович
Отец ребёнка: Пальгин Максим Степанович
Рождение ребёнка
27.12.1919
Дочь: Тихонова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Пальгин Максим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно