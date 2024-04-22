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Пальгин Максим Степанович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.02.1903

Сын: Пальгин Федот Максимович

Мать ребёнка: Пальгина Ульяна Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Пальгин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Пальгина Ульяна Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Пальгин Сергей Максимович

Мать ребёнка: Пальгина Ульяна Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Пальгин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Пальгина Ульяна Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.12.1919

Дочь: Тихонова Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Пальгина Ульяна Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальгина Ульяна Яковлевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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