Акимцев Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Акимцев Яков Федотович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сафронова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Акимцева Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климакина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимцева Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракова Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно