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Акимцев Пётр Яковлевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Акимцев Яков Федотович

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сафронова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Акимцева Вера Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климакина Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимцева Марина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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