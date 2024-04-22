Климакина Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акимцев Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальгина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климакин Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климакина Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маскина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно