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Климакина Мария Петровна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акимцев Пётр Яковлевич

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальгина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климакин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климакина Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маскина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климакин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Климакин Фёдор Петрович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климакин Фёдор Петрович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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