Козлов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Козлов Иван Гаврилович
Мать: Козлова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Козлова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
26.01.1919
Дочь: Козлова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918