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Козлов Николай Иванович

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Козлов Иван Гаврилович

Мать: Козлова Любовь Павловна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Козлова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Степановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1919

Дочь: Козлова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Степановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Прасковья Степановна

Смерть
1918
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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