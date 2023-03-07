Козлова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Любовь Ивановна

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Козлова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Гаврилович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Козлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Гаврилович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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