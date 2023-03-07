Козлов Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти04.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Козлов Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Козлова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Козлова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Козлова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Козлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Любовь Ивановна
Смерть
04.04.1915 ст.
От старости.