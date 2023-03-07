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Козлов Иван Гаврилович

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

04.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Козлов Гаврила

Мать: не указана

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Козлов Степан Иванович

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Козлова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Козлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Козлова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Козлова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Козлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Любовь Ивановна

Смерть
04.04.1915 ст.
Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости.
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