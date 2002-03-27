Герасименко (Трухтанова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1915
Дата смерти27.03.2002
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915
Отец: Трухтанов Дмитрий
Мать: Трухтанова Матрена
Рождение ребёнка
10.01.1940
Сын: Герасименко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Герасименко Григорий
Рождение ребёнка
31.12.1940
Дочь: Тюрина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Герасименко Григорий
Рождение ребёнка
02.12.1942
Дочь: Герасименко Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Герасименко Григорий
Рождение ребёнка
27.08.1947
Сын: Герасименко Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Герасименко Григорий
Рождение ребёнка
02.11.1955
Дочь: Умярова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Герасименко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Герасименко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Герасименко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасименко Григорий
Смерть
27.03.2002