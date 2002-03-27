Герасименко (Трухтанова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Трухтанова) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.02.1915

Дата смерти

27.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915

Отец: Трухтанов Дмитрий

Мать: Трухтанова Матрена

Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1940

Сын: Герасименко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Герасименко Григорий

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.12.1940

Дочь: Тюрина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Герасименко Григорий

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.12.1942

Дочь: Герасименко Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Герасименко Григорий

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.08.1947

Сын: Герасименко Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Герасименко Григорий

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.11.1955

Дочь: Умярова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Герасименко Григорий

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Герасименко Григорий

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Герасименко Григорий

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Григорий

Смерть
27.03.2002
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