Герасименко Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940
Отец: Герасименко Григорий
Рождение ребёнка
22.04.1965
Сын: Герасименко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Герасименко Антонина
Рождение ребёнка
07.05.1970
Сын: Герасименко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Герасименко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герасименко Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасименко Антонина