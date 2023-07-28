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Герасименко Николай Григорьевич

Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

10.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940

Отец: Герасименко Григорий

Мать: Герасименко Евдокия Дмитриевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
22.04.1965

Сын: Герасименко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Герасименко Антонина

Рождение ребёнка
07.05.1970

Сын: Герасименко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Герасименко Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Александр

Мать ребёнка: Герасименко Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Антонина