Трухтанова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1915
Дочь: Герасименко Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Трухтанов Дмитрий
Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухтанов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Трухтанов Дмитрий
Смерть
Неизвестно