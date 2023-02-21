Трухтанова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухтанова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1915

Дочь: Герасименко Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Трухтанов Дмитрий

Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухтанов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Трухтанов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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