Зарубина (Губкина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Губкина) Валентина Николаевна

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Место рождения

г.Комсомольск, Хабаровский край

Дата рождения

26.03.1941

Дата смерти

07.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1941

Отец: Губкин Николай Павлович

Мать: Губкина - Башурова Анна Давыдовна

г.Комсомольск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.07.1960

Сын: Зарубин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Зарубин Анатолий Филиппович

Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Бракосочетание
08.08.1960

Муж: Зарубин Анатолий Филиппович

Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
10.05.1962

Сын: Зарубин Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Зарубин Анатолий Филиппович

Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
01.02.1973

Дочь: Зарубина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Зарубин Анатолий Филиппович

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
07.09.2018
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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