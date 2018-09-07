Зарубина (Губкина) Валентина Николаевна
Место рожденияг.Комсомольск, Хабаровский край
Дата рождения26.03.1941
Дата смерти07.09.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1941
г.Комсомольск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.07.1960
Сын: Зарубин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Зарубин Анатолий Филиппович
Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Бракосочетание
08.08.1960
Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
10.05.1962
Сын: Зарубин Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Зарубин Анатолий Филиппович
Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Рождение ребёнка
01.02.1973
Дочь: Зарубина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Зарубин Анатолий Филиппович
Смерть
07.09.2018