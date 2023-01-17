Губкина - Башурова (Салтымакова) Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губкина - Башурова (Салтымакова) Анна Давыдовна

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Место рождения

с. Аило-Атынахово, Крапивинский район, Кемеровская область

Дата рождения

04.04.1915

Дата смерти

09.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1915

Отец: Салтымаков Давыд Иванович

Мать: Салтымакова Варвара Дмитриевна

с. Аило-Атынахово, Крапивинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.03.1941

Дочь: Зарубина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Губкин Николай Павлович

г.Комсомольск, Хабаровский край
Бракосочетание
13.02.1959

Муж: Башуров Дмитрий Степанович

Салтымаковский сельсовет, Крапивинского района, Кемеровской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губкин Николай Павлович

Смерть
09.10.1990
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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