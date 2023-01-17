Губкина - Башурова (Салтымакова) Анна Давыдовна
Место рожденияс. Аило-Атынахово, Крапивинский район, Кемеровская область
Дата рождения04.04.1915
Дата смерти09.10.1990
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1915
с. Аило-Атынахово, Крапивинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.03.1941
Дочь: Зарубина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Губкин Николай Павлович
г.Комсомольск, Хабаровский край
Бракосочетание
13.02.1959
Салтымаковский сельсовет, Крапивинского района, Кемеровской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1990
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край