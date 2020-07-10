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Зарубин Николай Анатольевич

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Место рождения

Промышленовский поссовет, г. Кемерово

Дата рождения

23.07.1960

Дата смерти

10.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1960

Отец: Зарубин Анатолий Филиппович

Мать: Зарубина Валентина Николаевна

Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Бракосочетание
?.09.1981

Жена: Зарубина Галина Васильевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
12.05.1982

Сын: Зарубин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Зарубина Галина Васильевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.02.1984

Сын: Зарубин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Зарубина Галина Васильевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
10.07.2020
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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