Зарубин Николай Анатольевич
Место рожденияПромышленовский поссовет, г. Кемерово
Дата рождения23.07.1960
Дата смерти10.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1960
Промышленовский поссовет, г. Кемерово
Бракосочетание
?.09.1981
Рождение ребёнка
12.05.1982
Мать ребёнка: Зарубина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1984
Сын: Зарубин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Зарубина Галина Васильевна
Смерть
10.07.2020