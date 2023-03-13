Щербакова Агафья Меркулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Агафья Меркулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Щербаковъ Александръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Щербаковъ Фирстъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Родионова Авдотья

Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Абаимова Пелагея

Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Щербаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Андрей

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