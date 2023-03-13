Щербакова Агафья Меркулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Щербаковъ Александръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей
Рождение ребёнка
1734
Сын: Щербаковъ Фирстъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Родионова Авдотья
Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Абаимова Пелагея
Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей
Рождение ребёнка
1750
Сын: Щербаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Андрей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Андрей