Абаимова (Щербакова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Щербаковъ Андрей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Абаимовъ Данила
Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Белоглазова Макрида
Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Абаимовъ Игнатий
Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Абаимовъ Макаръ
Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абаимовъ Петръ
Смерть
1792