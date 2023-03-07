Абаимова (Щербакова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимова (Щербакова) Пелагея

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Щербаковъ Андрей

Мать: Щербакова Агафья Меркулова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Абаимовъ Данила

Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Белоглазова Макрида

Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Абаимовъ Игнатий

Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Абаимовъ Макаръ

Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Абаимовъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаимовъ Петръ

Смерть
1792
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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