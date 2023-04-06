Щербаковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Щербаковъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Щербаковъ Александръ
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Щербаковъ Фирстъ
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Родионова Авдотья
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Абаимова Пелагея
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Щербаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно