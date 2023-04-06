Щербаковъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаковъ Андрей

Щербаковъ Андрей

avatar

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Щербаковъ Федоръ

Мать: не указана

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Щербаковъ Александръ

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Щербаковъ Фирстъ

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Родионова Авдотья

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Абаимова Пелагея

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Щербаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Меркулова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Агафья Меркулова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close