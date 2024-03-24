(Пикина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пикин Алексей
Мать: Пикина ?
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: Брехова Марина Никитична
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурженко Мария Степановна
Отец ребёнка: Сурженко Степан Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно