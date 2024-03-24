(Пикина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пикина) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пикин Алексей

Мать: Пикина ?

Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: Брехова Марина Никитична

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурженко Мария Степановна

Отец ребёнка: Сурженко Степан Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурженко Степан Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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