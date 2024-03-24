Сурженко Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурженко Степан Ананьевич
Мать: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Сапожников Борис Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Михаил Борисович
Отец ребёнка: Сапожников Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно