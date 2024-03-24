Сурженко Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурженко Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурженко Степан Ананьевич

Мать: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Сапожников Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Михаил Борисович

Отец ребёнка: Сапожников Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
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