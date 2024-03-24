Брехова Марина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1912
Дата смерти31.08.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1912
Отец: Никита
Мать: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
02.11.1936
Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович
Рождение ребёнка
21.12.1938
Дочь: Базько Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович
Рождение ребёнка
04.01.1943
Дочь: Брехова Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович
Смерть
31.08.1989