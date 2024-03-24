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Брехова Марина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1912

Дата смерти

31.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1912

Отец: Никита

Мать: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
02.11.1936

Сын: Брехов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович

Рождение ребёнка
21.12.1938

Дочь: Базько Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович

Рождение ребёнка
04.01.1943

Дочь: Брехова Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брехов Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Брехов Матвей Романович

Смерть
31.08.1989
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