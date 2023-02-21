Лихачёв Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1812 и 1814
Дата смерти13.07.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1814
Отец: Лихачёв Михаил Иванович
Мать: Лихачёва Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Лихачёва Домна Павловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1864
Плоска (ныне не существует)
Похороны
15.07.1864
Галаново, Удмуртская Республика Россия