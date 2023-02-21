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Лихачёв Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1812 и 1814

Дата смерти

13.07.1864

Пол

Мужской

Отец

Между 1777 и 1778 г.р.

Мать

Между 1781 и 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1814

Отец: Лихачёв Михаил Иванович

Мать: Лихачёва Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Лихачёва Домна Павловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1864
Плоска (ныне не существует)
Похороны
15.07.1864
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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