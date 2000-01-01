Лихачёва Домна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1814 и 1815
Дата смерти07.07.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Михайлович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Михайлович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Михайлович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1851
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Похороны
10.07.1851
Галаново, Удмуртская Республика Россия