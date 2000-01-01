Лихачёва Домна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Домна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1814 и 1815

Дата смерти

07.07.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лихачёв Матвей Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Михайлович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лихачёв Семён Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Михайлович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Михайлович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1851
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Похороны
10.07.1851
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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