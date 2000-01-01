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Лихачёва Ирина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1781 и 1784

Дата смерти

30.12.1859

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1784

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1814

Сын: Лихачёв Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.12.1859
Плоска (ныне не существует)
Похороны
02.01.1860
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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