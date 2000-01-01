Лихачёва Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1781 и 1784
Дата смерти30.12.1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1784
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1814
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.12.1859
Плоска (ныне не существует)
Похороны
02.01.1860
Галаново, Удмуртская Республика Россия