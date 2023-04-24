Шевцова (Никитина) Феодосия Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Никитина) Феодосия Иудовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1853

Муж: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
31.01.1858

Дочь: Цвиленко Анна Стефановна

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
24.07.1860

Дочь: Алексеева Олимпиада Стефановна

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1862

Сын: Шевцов Игнат Стефанович

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
22.09.1863

Дочь: Кутепова Вера Стефановна

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.1866

Сын: Шевцов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.1866

Сын: Шевцов Илья Стефанович

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
18.10.1868

Сын: Шевцов Лукьян Стефанович

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беликова Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1918
Причина смерти: старость
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