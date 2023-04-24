Шевцова (Никитина) Феодосия Иудовна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти20.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1853
Рождение ребёнка
31.01.1858
Дочь: Цвиленко Анна Стефановна
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1860
Дочь: Алексеева Олимпиада Стефановна
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1862
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
22.09.1863
Дочь: Кутепова Вера Стефановна
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1866
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1866
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1868
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беликова Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Шевцов Стефан Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1918
Причина смерти: старость