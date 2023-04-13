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Шевцов Стефан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шевцов Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1853

Сын: Шевцов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Шевцова Анна Павловна

Бракосочетание
05.07.1853

Жена: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
31.01.1858

Дочь: Цвиленко Анна Стефановна

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
24.07.1860

Дочь: Алексеева Олимпиада Стефановна

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
19.12.1862

Сын: Шевцов Игнат Стефанович

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
22.09.1863

Дочь: Кутепова Вера Стефановна

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
17.07.1866

Сын: Шевцов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
17.07.1866

Сын: Шевцов Илья Стефанович

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
18.10.1868

Сын: Шевцов Лукьян Стефанович

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беликова Марфа Стефановна

Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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