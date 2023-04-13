Шевцов Стефан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шевцов Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1853
Сын: Шевцов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Шевцова Анна Павловна
Бракосочетание
05.07.1853
Жена: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
31.01.1858
Дочь: Цвиленко Анна Стефановна
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
24.07.1860
Дочь: Алексеева Олимпиада Стефановна
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
19.12.1862
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
22.09.1863
Дочь: Кутепова Вера Стефановна
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
17.07.1866
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
17.07.1866
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
18.10.1868
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беликова Марфа Стефановна
Мать ребёнка: Шевцова Феодосия Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно