Цвиленко (Шевцова) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦвиленко (Шевцова) Анна Стефановна

Цвиленко (Шевцова) Анна Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

31.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1858

Отец: Шевцов Стефан Николаевич

Мать: Шевцова Феодосия Иудовна

Бракосочетание
09.02.1875

Муж: Цвиленко Федор Антонович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Цвиленко Алексей Федорович

Отец ребёнка: Цвиленко Федор Антонович

Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Каганкова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Цвиленко Федор Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close