Цвиленко (Шевцова) Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения31.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1858
Отец: Шевцов Стефан Николаевич
Мать: Шевцова Феодосия Иудовна
Бракосочетание
09.02.1875
Рождение ребёнка
1875
Сын: Цвиленко Алексей Федорович
Отец ребёнка: Цвиленко Федор Антонович
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Каганкова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Цвиленко Федор Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно