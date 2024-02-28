Никита Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.
Отец: Василий Семенов
Мать: Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Софья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Матрена Никитина
Мать ребёнка: Софья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Софья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Трифил Никитин
Мать ребёнка: Софья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Ларионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно