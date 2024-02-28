Никита Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Васильев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1763 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: Василий Семенов

Мать: Мавра Степанова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Софья Ларионова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Матрена Никитина

Мать ребёнка: Софья Ларионова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Софья Ларионова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Трифил Никитин

Мать ребёнка: Софья Ларионова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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