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Василий Семенов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1708 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1746 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: Семен Ларионов

Мать: не указана

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Мавра Степанова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Мавра Степанова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Мавра Степанова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Степанова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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