Василий Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.
Отец: Семен Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Мавра Степанова
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Мавра Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно