Мавра Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1746 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семенов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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