Софья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Матрена Никитина
Отец ребёнка: Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Дмитрий Никитин
Отец ребёнка: Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Трифил Никитин
Отец ребёнка: Никита Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно