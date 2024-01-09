Софья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1763 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Никита Васильев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Матрена Никитина

Отец ребёнка: Никита Васильев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Никита Васильев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Трифил Никитин

Отец ребёнка: Никита Васильев

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Васильев

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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