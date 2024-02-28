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Саутин Никон Васильевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1667

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Саутин Василий

Мать: Саутина Марфа Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Саутин Савелий Никонович

Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Калина Никонович

Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Клим Никонович

Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Дмитрий Никонович

Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саутина Агафья Степановна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
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