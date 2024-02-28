Саутин Никон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1667
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Саутин Василий
Мать: Саутина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Калина Никонович
Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Клим Никонович
Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Дмитрий Никонович
Мать ребёнка: Саутина Агафья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749