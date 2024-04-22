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Дмитрий Никонович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Саутин Никон Васильевич

Мать: Саутина Агафья Степановна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Прасковья Денисовна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Афимья Дмитриевна

Мать ребёнка: Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Прасковья Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Денисовна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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