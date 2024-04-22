Дмитрий Никонович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Саутин Никон Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Афимья Дмитриевна
Мать ребёнка: Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Прасковья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Денисовна
Смерть
Неизвестно