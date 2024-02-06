Прасковья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Афимья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никонович

Смерть
1779
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