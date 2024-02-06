Прасковья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Афимья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никонович
Смерть
1779