Саутина Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаутина Агафья Степановна

Саутина Агафья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1667 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Саутин Савелий Никонович

Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Калина Никонович

Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич

Рождение ребёнка
1721

Сын: Клим Никонович

Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Дмитрий Никонович

Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саутин Никон Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close