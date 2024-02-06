Саутина Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Калина Никонович
Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Клим Никонович
Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Дмитрий Никонович
Отец ребёнка: Саутин Никон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно