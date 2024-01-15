Вершинина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Вершинин Кондратий Моисеев
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1806
Сын: Вершинин Ион Моисеев
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно