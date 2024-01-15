Вершинина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Вершинин Кондратий Моисеев

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1806

Сын: Вершинин Ион Моисеев

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1810

Сын: Вершинин Павел Моисеев

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1818

Сын: Вершинин Василий Моисеев

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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