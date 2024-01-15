Вершинин Павел Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Павел Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

12.09.1882

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1783 г.р.

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вершинина Ирина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Вершинина Елена Семёнова

Рождение ребёнка
02.07.1837

Сын: Вершинин Андрей Павлов

Мать ребёнка: Вершинина Елена Семёнова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Елена Семёнова

Смерть
12.09.1882
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