Вершинин Павел Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти12.09.1882
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Вершинина Ирина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Вершинина Елена Семёнова
Рождение ребёнка
02.07.1837
Мать ребёнка: Вершинина Елена Семёнова
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Елена Семёнова
Смерть
12.09.1882