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Вершинин Василий Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вершинина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Евдокия Якимова

Рождение ребёнка
28.07.1838

Сын: Вершинин Степан Васильев

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Якимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Вершинина) Фёкла Васильева

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Якимова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вершинин Сергей Васильев

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Якимова

Смерть
Неизвестно

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