Вершинин Василий Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Вершинина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1838
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Якимова
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Вершинина) Фёкла Васильева
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Якимова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Якимова
Смерть
Неизвестно