Рыбакова (Пименова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1921
Дата смерти09.08.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921
Отец: Пименов Василий
Мать: Пименова Александра
Рождение ребёнка
07.02.1947
Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий Константинович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина Алевтина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2018