Рыбакова (Пименова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Пименова) Нина Васильевна

Место рождения

Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.01.1921

Дата смерти

09.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921

Отец: Пименов Василий

Мать: Пименова Александра

Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.02.1947

Сын: Рыбаков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий Константинович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина Алевтина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыбаков Дмитрий Константинович

Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Дмитрий Константинович

Смерть
09.08.2018
Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
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