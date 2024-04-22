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Рыбаков Дмитрий Константинович

Место рождения

Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1918

Отец: Рыбаков Константин

Мать: Рыбакова Мария

Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.02.1947

Сын: Рыбаков Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рыбакова Нина Васильевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина Алевтина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рыбакова Нина Васильевна

Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Нина Васильевна

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