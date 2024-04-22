Рыбаков Дмитрий Константинович
Место рождения
Дата рождения05.11.1918
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1918
Отец: Рыбаков Константин
Мать: Рыбакова Мария
Рождение ребёнка
07.02.1947
Мать ребёнка: Рыбакова Нина Васильевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина Алевтина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рыбакова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Нина Васильевна