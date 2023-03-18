Бавыкина Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавыкина Евдокия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубский Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бавыкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Бавыкин Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бавыкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бавыкин Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавыкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Бавыкин Пётр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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