Бавыкина Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубский Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Бавыкин Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Бавыкин Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бавыкин Пётр Филиппович
Смерть
Неизвестно