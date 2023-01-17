село Булановка, село Булановка, Шебекинский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Булановка

Шебекинский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1397Булановка, с. каз.при колодцах.402598415429Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Булановская волость
564. Булановка, село бывшее государственное, дворов 152, жителей 1057, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Шебекинский район
133712Булановкасело50°36'37°27'M-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Шебекинский
14750000201с Булановкасело
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