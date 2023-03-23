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Бавыкин Михаил Петрович
Бавыкин Михаил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Бавыкин Пётр Филиппович
Мать
Бавыкина Евдокия Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Бавыкин Пётр Филиппович
Мать:
Бавыкина Евдокия Антоновна
Смерть
1941
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