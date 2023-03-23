Бавыкин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБавыкин Михаил Петрович

Бавыкин Михаил Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бавыкин Пётр Филиппович

Мать: Бавыкина Евдокия Антоновна

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close