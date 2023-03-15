Матюкова (Николаева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова (Николаева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1909

Дата смерти

07.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1909

Отец: Николаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр Миронович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кутугулова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр Миронович

Рождение ребёнка
02.08.1936

Дочь: Мужилкина Мария Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Петр Миронович

Смерть
07.01.1965
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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