Матюкова (Николаева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1909
Дата смерти07.01.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1909
Отец: Николаев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр Миронович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кутугулова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр Миронович
Рождение ребёнка
02.08.1936
Дочь: Мужилкина Мария Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1965
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область