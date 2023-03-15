Матюков Петр Миронович
Место рождения
Дата рождения01.01.1905
Дата смерти30.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Матюкова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кутугулова (Матюкова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1936
Дочь: Мужилкина (Матюкова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна
Смерть
30.07.1974
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область