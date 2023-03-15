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Матюков Петр Миронович

Место рождения

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

30.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: Матюков Мирон Павлов

Мать: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Матюкова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кутугулова (Матюкова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1936

Дочь: Мужилкина (Матюкова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна

Смерть
30.07.1974
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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