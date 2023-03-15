Мужилкина (Матюкова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1936
Дата смерти30.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
06.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Агеево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.07.1986
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область