Мужилкина (Матюкова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужилкина (Матюкова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1936

Дата смерти

30.07.1986

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1936

Отец: Матюков Петр Миронович

Мать: Матюкова (Николаева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
06.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Агеево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.07.1986
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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