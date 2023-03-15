Кутугулова (Матюкова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутугулова (Матюкова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Матюков Петр Миронович

Мать: Матюкова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область