Новичкова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Новичкова Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно