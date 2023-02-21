Новичкова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Новичков Матвей Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Новичкова Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Новичков Иван Васильев

Отец ребёнка: Новичков Василий Клементьев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Василий Клементьев

Смерть
Неизвестно
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