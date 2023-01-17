Новичков Василий Клементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Новичков Клементий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Новичкова Устинья
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Новичкова Устинья
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Новичкова Устинья
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Новичкова Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Новичкова Устинья
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Новичкова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новичкова Устинья
Смерть
Неизвестно