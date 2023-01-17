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Новичков Василий Клементьев

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Место рождения

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Новичков Клементий Иванов

Мать: не указана

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Новичкова Устинья

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Новичкова Устинья

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Новичков Матвей Васильев

Мать ребёнка: Новичкова Устинья

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Новичкова Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Новичкова Устинья

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Новичков Иван Васильев

Мать ребёнка: Новичкова Устинья

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичкова Устинья

Смерть
Неизвестно
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