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Литвякова Прасковья Наумова

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 25.01.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Литвяков Степан Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Прокофиев

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Литвяков Карп Прокофиев

Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Прокофий Прокофиев

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.01.1858 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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