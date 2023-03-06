Литвякова Прасковья Наумова
Место рожденияКурская губерния
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 25.01.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Литвяков Степан Прокофиев
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Прокофиев
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Литвяков Прокофий Прокофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.01.1858 ст.