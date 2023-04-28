Валиахмат Залялитдинов
Место рождения
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Залялитдин Гальмитдинов
Мать: Шамсиямал
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кадриганиша Валиахматова
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шамсунур Валиахматова
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Нуризиган Валиахматовна
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
1893
Сын: Валиахметов Фассихитдин Валиахматович
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Хадича Валиахматовна
Мать ребёнка: Бибигайша
Место жительства
Неизвестно