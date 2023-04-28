Валиахмат Залялитдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахмат Залялитдинов

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Залялитдин Гальмитдинов

Мать: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кадриганиша Валиахматова

Мать ребёнка: Бибигайша

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шамсунур Валиахматова

Мать ребёнка: Бибигайша

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Нуризиган Валиахматовна

Мать ребёнка: Бибигайша

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Валиахметов Фассихитдин Валиахматович

Мать ребёнка: Бибигайша

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Хадича Валиахматовна

Мать ребёнка: Бибигайша

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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