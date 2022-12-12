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Шамсиямал

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Валиахмат Залялитдинов

Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Нуриахмат Залялитдинов

Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Сын: Сахабетдин Залялитдинов

Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Марзямзямал Залялитдинова

Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шарифъямал Залялитдинова

Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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