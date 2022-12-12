Шамсиямал
Место рождения
Дата рождения1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Марзямзямал Залялитдинова
Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шарифъямал Залялитдинова
Отец ребёнка: Залялитдин Гальмитдинов
Место жительства
Неизвестно